Москва-Инфо

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, не соответствующие реальности цифры использовали и в региональных бюджетных прогнозах. «Зачем? Чтобы получить допфинансирование, из центра дополнительную финансовую помощь», — сказал Силуанов во время заседания президиума научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации.

Глава ведомства призвал регионы бороться с «иждивенческими настроениями». По его словам, ситуацию с региональными бюджетами мог бы помочь решить налоговый маневр, который ранее предложил Минфин — уменьшить ставки страховых взносов и повысить НДС до 22%.

Ранее Силуанов предложил повысить ставку НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов также до уровня 22%. Снижение же страховых взносов он объяснил необходимостью борьбы с серой занятостью в российской экономике.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в правительство РФ не поступали четко сформулированные предложения по поводу повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

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