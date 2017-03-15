Москва-Инфо

«Мы внесли в Московскую городскую думу правила землепользования и застройки. С их утверждением у нас будет абсолютно прозрачная картина развития до 2035 года», - рассказал Марат Хуснуллин на Международной выставке недвижимости и инвестиций MIPIM (МИПИМ) в Каннах (Франция).



Он отметил, что утверждение этого документа позволит инвесторам создавать долгосрочные программы и планы.

«В конечном итоге это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в городе», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что недавно на заседании городского правительства был одобрен проект Генерального плана развития «Новой» Москвы, который также планируется утвердить в ближайшее время.

Глава Стройкомплекса пояснил, что првила земелепользования и застройки разделят территорию города на зоны, в каждой из которых будет установлен свой градостроительный регламент, содержащий предельные параметры строительства и реконструкции.

Согласно федеральным требованиям, ПЗЗ в Москве должны утвердить к июлю 2017 года. Публичные слушания по правила землепользования и застройки прошли в декабре 2016 года.

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