Москва-Инфо

Московская жизнь
Месяц уйдет на утверждение правил землепользования и застройки в Московской ГД
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) планируется утвердить в течение месяца..
«Мы внесли в Московскую городскую думу правила
землепользования и застройки. С их утверждением у нас будет абсолютно
прозрачная картина развития до 2035 года», - рассказал Марат Хуснуллин на
Международной выставке недвижимости и инвестиций MIPIM (МИПИМ) в Каннах
(Франция).
Он отметил, что утверждение этого документа позволит инвесторам создавать долгосрочные программы и планы.
«В конечном итоге это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в городе», - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Заммэра напомнил, что недавно на заседании городского правительства был одобрен проект Генерального плана развития «Новой» Москвы, который также планируется утвердить в ближайшее время.
Глава Стройкомплекса пояснил, что првила земелепользования и застройки разделят территорию города на зоны, в каждой из которых будет установлен свой градостроительный регламент, содержащий предельные параметры строительства и реконструкции.
Согласно федеральным требованиям, ПЗЗ в Москве должны утвердить к июлю 2017 года. Публичные слушания по правила землепользования и застройки прошли в декабре 2016 года.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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