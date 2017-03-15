Москва-Инфо

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Путин и Эрдоган не пришли к окончательному решению относительно поставок С-400 в Турцию
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность поставок в Турцию систем противовоздушной обороны С-400..
Со ссылкой на прес-ссекретаря Дмитрия Пескова, CМИ делают заявление о заинтересованности в реализации контракта.
Турецкая сторона пока приценивается к возможному контракту, в то время как российская сторона не возражает против сотрудничества в этой сфере.
О том, что данный вопрос обсуждался во время российско-турецких переговоров в Кремле, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Эксперты отмечают, что в случае успеха дальнейших переговоров это будет первый столь крупный контракт между Москвой и Анкарой в рамках военно-технического сотрудничества.
Добавим, что на сегодняшний день на вооружении у Турции стоят старые системы противовоздушной обороны, а приобретение новой системы ПВО предполагает и получение современных технологий.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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