Москва-Инфо

Со ссылкой на прес-ссекретаря Дмитрия Пескова, CМИ делают заявление о заинтересованности в реализации контракта.

Турецкая сторона пока приценивается к возможному контракту, в то время как российская сторона не возражает против сотрудничества в этой сфере.

О том, что данный вопрос обсуждался во время российско-турецких переговоров в Кремле, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Эксперты отмечают, что в случае успеха дальнейших перег­оворов это будет пер­вый столь крупный кон­тракт между Москвой и­ Анкарой в рамках вое­нно-технического сотр­удничества.

Добавим, что на сегодняшний день на­ вооружении у Турции стоят ­старые системы противовоздушной обороны, а приобретение новой с­истемы ПВО предполага­ет и получение соврем­енных технологий.­

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