Москва-Инфо

Впервые приехав в СССР 50 лет назад, она стала глотком свежего воздуха, проникшего за железный занавес. Мощный вокал, неподражаемая манера исполнения, искренность, душевность, и, конечно же, стиль. Женственная, изящная, элегантная, с характерной стрижкой, она покорила русскую публику раз и навсегда.

Мы встречаемся с иконой музыки и стиля в аэропорту. На ней скромный наряд любимого француженками черного цвета, темные очки в духе 1950-х, минимум косметики и украшений. Несмотря на усталость и перелет, она сразу начинает петь: "Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные". В одном из интервью Матье процитировала Святого Августина: "Кто поет, тот молится дважды". Она и правда живет пением, верой, музыкой и любовью.

Мы поздоровались по-русски, и я сказала Мирей, что выросла в Советском Союзе, где в ходу была фраза, написанная в 1931 году Ильей Эренбургом, – "увидеть Париж и умереть". В шестидесятые несбыточную мечту о Париже, Франции, ее культуре, музыке, моде и стиле в СССР воплощала она – Мирей Матье.





Мария Третьякова и Мирей Матье.



Судьба певицы переплеталась с нашей страной задолго до ее первого посещения. В 1960-м году по приглашению газеты французских коммунистов L'Humanite в Париж прибыл Краснознаменный Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Руководителя попросили прослушать юную певицу, девочку из рабочей семьи. Ее исполнение было таким чистым и академичным, а сама она была так красива и скромна, что солисты ансамбля ей долго аплодировали. Вечером юная певица успешно выступила с российскими артистами в концерте. Наутро газеты вышли с заголовками "Во Франции родилась новая звезда". Так Мирей Матье проснулась знаменитой, а ансамбль навсегда получил французскую солистку. Сегодня разговор об ансамбле для нее не только радость, но и боль. При упоминании об александровцах, трагически погибших в авиакатастрофе над Сочи, и их руководителе Валерии Халилове, на ее глаза наворачиваются слезы.

Выступление с прославленным коллективом и хвалебные рецензии привлекли внимание к юной исполнительнице, и наконец, в 1965 году ее пригласили на телевизионный конкурс "Игра фортуны", где она победила с огромным успехом. Злые языки утверждали, что новая звезда – копия Эдит Пиаф, а копия, как известно, всегда хуже оригинала. Спасение пришло в лице менеджера Джонни Старка. Он помог провинциальной девочке из многодетной семьи, которая даже не знала нот, обрести свой уникальный стиль в музыке и создать узнаваемый образ. Над репертуаром Матье работал композитор Поль Мориа. Мирей брала уроки сольфеджио, вокала, этикета, иностранных языков. К созданию имиджа отнеслись особенно вдумчиво. Ее знаменитую стрижку создали революционеры в моде на прически сестры Карита. Автором первых нарядов был Луи Ферро, знаменитый французский дизайнер, одевавший Бриджит Бардо. В итоге сравнение Матье с Пиаф прекратил шансонье Морис Шевалье, сказав: «Между вами обеими большая разница. Малышка Пиаф шла по теневой стороне жизни, а вы, Мирей, пойдете по солнечной стороне».



В 1967-м году Старк привозит Мирей Матье в СССР. Гастроли певицы в составе группы солистов французской «Олимпии» стал невероятным событием для советских людей. Все новые мировые течения в музыке и моде доходили до Союза с опозданием на много лет. Появление Мирей Матье стало прорывом на Запад. А образ певицы пришелся по душе советским женщинам. Простая, душевная и искренняя девушка из народа была понятнее других иностранных селебрити тех лет – экстравагантной Далиды, эпатажной Джейн Биркин, холодно-вежливой Джеки Кеннеди. Миллионы дам в СССР тут же принялись подражать стилю.

Я рассказываю об этом Мирей и спрашиваю, в чем она сама черпает вдохновение. Она улыбается: "Даже не знаю, что сказать после всех этих комплиментов. Я была горда тем, что стала первой европейской певицей, которая приехала на гастроли в Россию. Это было в рамках концерта, организованного "Олимпией". У всех сохранились об этом просто великолепные впечатления! У всех. И у меня – потому что мы приехали впервые в Советский Союз. Публика нас сразу приняла и полюбила. Цветы, цветы, цветы – очень было много цветов. Я помню, моя сестра Матит высушила лепестки роз. Для нас это было символично, потому что я знала, что букеты цветов стоили очень дорого. Эти лепестки моя сестра высушила на газетных листах, пока мы были здесь, и мы их забрали с собой во Францию. И они по-прежнему с нами. Моя сестра их хранит. Часть этих лепестков мы отнесли в церковь, и часть остается дома".





Мирей – старшая из 14-ти детей каменщика, обладавшего великолепным природным тенором. Она вспоминает: папа начинал петь, она подхватывала, а мама подсказывала слова. Семья жила дружно, но очень бедно. Как на нее повлияло такое детство? "Вот это – моя большая семья – это было что-то исключительно великолепное, потому что в ней существовала любовь", – отвечает она.

О своей первой поездке в Париж она вспоминает: "До этого я никогда не путешествовала. И для меня первая поездка в Париж из Авиньона… Для меня это был конец света! Париж! Были рекомендации, которые мне родители дали для этой поездки. Мне повезло, я встретила моего менеджера. Он понял, что мне нужен рядом кто-то из семьи. И со мной поехала одна из моих тетушек. Она даже была со мной даже здесь, в Советском Союзе".

В шансоне главное, конечно, текст. Я спрашиваю о поэзии и поэтах. Она начинает рассуждать: "Поэзия – это как живопись великого художника. Если тексты хорошие – это как будто великий художник рисовал картины. Все зависит от эмоций, от чувств, которые заложены в поэзии, в словах. Как эти слова ты ощущаешь, так ты их и передаешь публике".

Подробнее: http://www.m24.ru/articles/133254?utm_source=CopyBuf

Среди любимых поэтов она называет Верлена и Рембо. А потом рассказывает историю о своем адвокате русского происхождения, посоветовавшем ей купить "Евгения Онегина" перед поездкой на фестиваль "Спасская Башня". Пушкина Матье тоже ценит, что неудивительно – столько в ее жизни связано с Россией.

Разговор, начавшийся с любви, сделав дугу, любовью и закончился. "Я всегда говорю всем во Франции, что русский народ любит Францию, и я точно знаю, что французский народ любит Россию", – говорит Мирей Матье и улыбается своей искренней, доброй и простой улыбкой.

Мария Третьякова

Дата: 14 марта в 19:00.

Место: Государственный Кремлевский дворец

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