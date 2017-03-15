Москва-Инфо

Это следует из текста поправки в Налоговый кодекс, автором которой выступил председатель комитета Думы по бюджету Андрей Макаров.

Закону предлагается придать обратную силу: на освобождение от статуса налоговых резидентов России смогут претендовать лица, попавшие под санкции, начиная с 1 января 2014 года. Заявления о непризнании их российскими нерезидентами в 2014-2016 годах они должны будут подать в ФНС до 1 июля 2017 года, следует из поправки. Смогут ли они претендовать на возврат уже уплаченных налогов, в законопроекте не уточняется. Перечень государств, их объединений, союзов и учреждений, чьи санкции дадут россиянам право освободиться от статуса налогового резидента России, должно будет составить правительство России, оговаривается в тексте поправки.

В американском списке физических лиц, в отношении которых действуют санкции из-за событий на Украине сейчас числятся 56 россиян, в европейском — 157 человек (граждане России и Украины). В списке физических лиц, на которых наложил санкции Минфин США в связи с делом аудитора Сергея Магнитского, числятся 44 человека. Список Магнитского был принят в 2013 году; после 1 января 2014 года в него добавили 26 россиян.

Ранее российские власти уже одобряли преференции для тех, кого коснулись иностранные ограничительные меры. Так, частным банкам, в отношении которых действуют международные санкции, было разрешено оперировать бюджетными деньгами, если принято соответствующее решение правительства. Эта мера коснулась двух структур, отвечающих требованиям Минфина: банков «Россия» и СМП Банк.

Напомним, отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,