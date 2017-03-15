Москва-Инфо

По ее словам, в России примерно 4 млн 910 тыс. человек получают зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ — 7,5 тыс. рублей — прим. ред.). И это при том, что прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года определен в 10 тыс. 678 рублей.

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — сказала Голодец на социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса.

Вице-премьер уверена, что говорить о повышении производительности труда можно будет только после того, как работающие россияне перестанут получать зарплаты меньше прожиточного минимума.

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