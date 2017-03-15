Москва-Инфо

ЧП произошло на Измайловском бульваре в районе 62 дома. Автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ЧП

12-летнего мальчика госпитализировали с травмами. Полиция, в свою очередь, разыскивает водителя. Автомобиль, которым он управлял, не установлен.

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