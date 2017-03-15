Москва-Инфо

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Происшествия
После наезда на ребенка водитель скрылся
Автомобилист сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия.
ЧП произошло на Измайловском бульваре в районе 62 дома. Автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ЧП
12-летнего мальчика госпитализировали с травмами. Полиция, в свою очередь, разыскивает водителя. Автомобиль, которым он управлял, не установлен.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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