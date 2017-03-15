Москва-Инфо

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Происшествия

После наезда на ребенка водитель скрылся

Фото: m24.ru/Александр Авилов

После наезда на ребенка водитель скрылся

M24.ru 15 марта 2017г., 10:55

Автомобилист сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия

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ЧП произошло на Измайловском бульваре в районе 62 дома. Автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ЧП

12-летнего мальчика госпитализировали с травмами. Полиция, в свою очередь, разыскивает водителя. Автомобиль, которым он управлял, не установлен.

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