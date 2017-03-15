Москва-Инфо

Ежегодная городская Акция «ЕГЭ: из года в год!» пройдет в Москве с 17 по 18 марта 2017 года в Московском институте открытого образования.

«Акция направлена на оказание помощи выпускникам школ в подготовке к итоговым экзаменам», - рассказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.

Выпускникам, педагогам и родителям будет предоставлена возможность проконсультироваться по общеобразовательным предметам, пообщаться с руководителями предметных комиссий, известными учеными, теоретиками и практиками, а учащиеся 10 классов смогут проконсультироваться по математике базового уровня для подготовки к ГИА-11.

Посетители также смогут получить рекомендации и разъяснения от представителей конфликтной комиссии по правилам подачи апелляции при проведении ГИА-11, поучаствовать в деловой игре.

Впервые выпускники смогут попробовать себя в роли эксперта, проверяющего экзаменационную работу. Для участников акции проведут тренинги и консультации по психологической подготовке к экзамену.

В период проведения мероприятия гости также смогут посетить индивидуальные и групповые предметные консультации, на которых им расскажут о подготовке к базовому и профильному уровню по математике, о тонкостях организации экзамена по иностранным языкам с устной частью, а также о критериях оценки работ, о нововведениях в ГИА - 2017 года.

Совещание по теме: «Роль экспертной деятельности в профессиональном росте учителя» с представителями образовательных организаций, которое позволит педагогам получить больше информации о статусе эксперта, о важности и привилегированности наличия таких специалистов в школе, пройдет 17 марта в 16:00.

Для посетителей во время проведения акции будет работать информационный киоск с участием книжных издательств.

17 марта консультации будут проходить с 15.00-19.00 по таким предметам как русский язык, математика, обществознание, английский язык.

18 марта с 10.00-16.00 запланированы консультации по всем предметам ГИА.

Мероприятие пройдет в Московском институте открытого образования по адресу: Авиационный пер., дом 6 .

Справочно

Акция «ЕГЭ: из года в год!» проводится с 2014 года в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА). Весенний этап в 2017 году пройдет до начала досрочного периода ГИА.

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