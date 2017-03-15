Москва-Инфо

«Резервные фонды на исходе, правительство суетливо ищет новые источники пополнения казны. Вводить прогрессивный подоходный налог они не хотят, и вообще, говорят о том, чтобы повысить его до 15%, но опять же по плоской шкале — для всех», — сказала Ганзя.

По мнению парламентария, повышение НДС приведет к неминуемому росту цен. Кроме этого, как утверждает парламентарий, отмена экспортной пошлины на нефть в комплексе с резким повышением налога на добычу полезных ископаемых, приведет к очередному скачку цен на бензин.

«Чтобы продавать нефть на внешнем рынке, перекладывают всю тяжесть цены на внутреннего потребителя. Именно поэтому у нас цена на нефть падает, а на бензин растет — это все налоговый маневр, они его сейчас дожимают», — добавила Ганзя.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предложил повысить ставку НДС до 22% при одновременном снижении страховых взносов также до уровня 22%. Снижение же страховых взносов он объяснил необходимостью борьбы с серой занятостью в российской экономике.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, комментируя идею Силуанова, заявила, что снижение страховых взносов не приведет к уменьшению теневой занятости. «Наши усилия по снижению тарифов в разное время не приводили к увеличению фонда оплаты труда и „обелению“ „серой“ заработной платы», — сказала Голодец.

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