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Будем здоровы

Переход на летнее время вреден для здоровья

Переход на летнее время вреден для здоровья

www.topnews.ru 15 марта 2017г., 13:28

Группа международных специалистов провела исследование и доказала несостоятельность перехода на летнее время.

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Переход на летнее время негативно отражается на самочувствии многих людей и вредит их здоровью. К такому выводу пришли датские ученые.

Западные исследователи установили, что после перехода на летнее время число людей, страдавших от депрессии, увеличивается на 11%. Кроме того, из-за резкого изменения циркадианного ритма и нарушения сна человек нередко становится ленивым и мрачным, а также гораздо сильнее устает на работе.

Ученые также выявили связь между переводом стрелок часов и увеличением числа аварий, сердечных приступов и даже падений на фондовом рынке. Как правило, людям требуется несколько дней, чтобы прийти в норму, однако у отдельных лиц этот процесс может сильно затянуться.

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Москва-Инфо

   