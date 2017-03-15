Москва-Инфо

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Путешествие

Россияне до 15 марта 2018 года имеют безвизовый режим

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Россияне до 15 марта 2018 года имеют безвизовый режим

M24.ru 15 марта 2017г., 13:30

Правительство Македонии продлило безвизовый режим для россиян еще на год, по 15 марта 2018 года

.

Таким образом, гражданам РФ для въезда на территорию Македонии достаточно иметь загранпаспорт и страховку.

Упрощенный порядок распространяется только на краткосрочные поездки: находиться в стране без визы можно не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, начиная с даты первого въезда.

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