Москва-Инфо

Таким образом, гражданам РФ для въезда на территорию Македонии достаточно иметь загранпаспорт и страховку.

Упрощенный порядок распространяется только на краткосрочные поездки: находиться в стране без визы можно не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, начиная с даты первого въезда.

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