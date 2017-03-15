Москва-Инфо

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Путешествие
Россияне до 15 марта 2018 года имеют безвизовый режим
Правительство Македонии продлило безвизовый режим для россиян еще на год, по 15 марта 2018 года.
Таким образом, гражданам РФ для въезда на территорию Македонии достаточно иметь загранпаспорт и страховку.
Упрощенный порядок распространяется только на краткосрочные поездки: находиться в стране без визы можно не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, начиная с даты первого въезда.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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