Москва-Инфо

Однако, по словам Пескова, точных дат визита Тиллерсона в Москву пока нет.

«Нет, пока каких-то точных дат нет, поэтому, соответственно, и в графике президента пока нет (встречи с госсекретарем США — прим. ред.)», — сказал пресс-секретарь главы государства, отметив.

Представитель Кремля добавил, что «сначала будет точное понимание (сроков визита), а потому уже будет рассматриваться вопрос (о встрече с Путиным)». «Когда приедет, в какие даты, насколько это будет соответствовать рабочему графику президента», — уточнил он.

На просьбу журналистов уточнить, возможна ли теоретически встреча Путина с Тиллерсоном, Песков заметил, что «теоретически все может быть».

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