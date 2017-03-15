Москва-Инфо

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Политика
Одобрение получил проект о наказании за нападения на врачей
Верховный суд России поддержал законопроект, устанавливающий ответственность за угрозы и нападения на врачей..
Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой со ссылкой на выдержку из официального отзыва ВС РФ.
«Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной», — говорится в отзыве ВС РФ.
Инициатива была подготовлена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым.
Ранее в министерстве здравоохранения России предложили ужесточить наказание за нападение на врачей и давать от 12 лет колонии до пожизненного срока за такие преступления.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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