Москва-Инфо

Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой со ссылкой на выдержку из официального отзыва ВС РФ.

«Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной», — говорится в отзыве ВС РФ.

Инициатива была подготовлена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым.

Ранее в министерстве здравоохранения России предложили ужесточить наказание за нападение на врачей и давать от 12 лет колонии до пожизненного срока за такие преступления.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,