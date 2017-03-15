версия для печати

Политика

Одобрение получил проект о наказании за нападения на врачей

Одобрение получил проект о наказании за нападения на врачей

ИА «РОСБАЛТ» 15 марта 2017г., 13:41

Верховный суд России поддержал законопроект, устанавливающий ответственность за угрозы и нападения на врачей.

.

Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой со ссылкой на выдержку из официального отзыва ВС РФ.

«Направленность данной законодательной инициативы представляется обоснованной», — говорится в отзыве ВС РФ.

Инициатива была подготовлена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым.

Ранее в министерстве здравоохранения России предложили ужесточить наказание за нападение на врачей и давать от 12 лет колонии до пожизненного срока за такие преступления.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Политика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   