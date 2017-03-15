Москва-Инфо

На Чистопрудном бульваре представят 16 уникальных трамвайных вагонов разных эпох, в том числе запряженную лошадьми конку XIX века и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Гости праздника смогут посмотреть, сфотографироваться и посетить старинные вагоны. Рядом с каждым из них будут работать артисты в костюмах соответствующих эпох.

По словам генерального директора ГУП "Мосгортранс" Евгения Михайлова, трамвай является старейшим и вместе с тем одним из самых быстро развивающихся видов общественного транспорта. Поэтому важно сохранить многолетнюю любовь москвичей к его истории и привить уважение к нему юным жителям столицы.

Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта на выставке представят специальный рельсоочистительный вагон и вагон-вышка для обслуживания контактной сети, а также коллекцию ретроавтомобилей музея "Московский транспорт".

Также на параде трамваев юным гостям предложат изготовить и раскрасить модель трамвая из картона, а взрослые смогут принять участие в конкурсах и викторинах. Помимо этого, на празднике выступят музыкальные и творческие коллективы.

В прошлом году праздник московского трамвая на Чистых прудах посетили более 100 тысяч человек. Тогда колонна раритетных трамваев проехала от станции метро "Октябрьская" до Чистых прудов. Помимо 14 вагонов рельсового транспорта на экспозиции также были представлены старинные автомобили.

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