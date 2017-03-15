Москва-Инфо

Александр Гельман в 1983-м написал пьесу обо всех нас, о мужчинах и женщинах, о правде и лжи, любви и несовпадениях. Темы вечные, актуальные во все времена. На этот раз к ним обратились в Театре под руководством Олега Табакова. Автор новой постановки пьесы "Скамейка" – кинорежиссер Алексей Мурадов. Это его дебют на театральной сцене. Рассказывает Анна Щербакова.

За плечами кинорежиссера Алексея Мурадова – десятки фильмов, а вот в театре он – дебютант. Хотя в 1980-е учился именно на театрального режиссера. В те же годы драматург Александр Гельман написал пьесу о случайной встрече на скамейке. Мурадов, еще будучи студентом, загорелся идеей поставить спектакль.

"Мы эту "Скамейку" пытались размять в тот момент, но у нас не очень получилось, у студентов, я имею в виду. И с того момента она как-то жила у меня постоянно в сознании, и вот дошло до того, что я решил за нее взяться. Я просто дозрел до каких-то серьезных разговоров", – говорит режиссер Алексей Мурадов.

Всего два актера – он и она. Федор Лавров и Наталья Швец. Встреча в парке, мужчина и женщина, две судьбы и одно одиночество на двоих. Для Лаврова эта роль особенная. Героя "Скамейки" играл его отец Николай Лавров на сцене Малого драматического театра в Петербурге. Сам актер, несмотря на внушительную театральную биографию, в подобных спектаклях на двоих никогда не участвовал.

"Здесь мы вдвоем, мы голые. Все, собственно говоря, закрыться нечем. Либо цепляем, либо не цепляем. Это сложно, мне было сложно, потому что я до этого никогда такого не делал", – признается актер Федор Лавров.

Спектакль поставили в старой "Табакерке", на Чистых прудах. Кстати, на "Скамейку" Гельмана в свое время садился и сам Олег Табаков в паре с Татьяной Дорониной. Для актрисы Натальи Швец особенная не только ее роль отчаявшейся Веры, но и место – подвал на Чаплыгина.

"У меня такое просто трепетное чувство к этому месту: я первый раз на этой сцене. Конечно, такие очень интересные у меня чувства вызывает", – отмечает актриса Наталья Швец.

Спектакль об одиночестве, лжи, надежде и ожидании счастья и любви. Чем закончится ночной разговор на скамейке в парке, в своей версии спектакля Алексей Мурадов решил не уточнять.

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