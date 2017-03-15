Москва-Инфо

В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко готовятся к премьере: два знаковых произведения ХХ века – опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» и опера-оратория Игоря Стравинского «Царь Эдип» – прозвучат в один вечер. Режиссёр – Римас Туминас. Репортаж Алии Шарифуллиной.

Как правильно воскликнуть «солнце!», воздеть руки к небесам, где и как необходимо вздохнуть – Римас Туминас снова и снова уточняет нюансы. «Актер должен звучать, а для этого – уметь играть», – говорит режиссер. В случае с оперой-ораторией «Царь Эдип» Стравинского, это задача не из легких.

Композитор сократил античный текст в шесть раз, убрал второстепенных героев, сохранив лишь главную интригу трагедии. Исполнитель роли Эдипа Валерий Микицкий, чтобы лучше понять своего героя, сходил на одноименный спектакль Римаса Туминаса в Вахтанговском театре.

«Получил от этого спектакля такой заряд, что многие вопросы, которые возникали здесь по пластике, по динамике его состояния, решились сами собой», – признался Валерий Микицкий

В один вечер с «Царем Эдипом» будет идти одноактная опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода». Соседство это не характерное. Вместе их почти не исполняют. Но авторы постановки решили, что эти произведения роднит человеческая страсть к постижению истины и самого себя, к познанию невозможного.

«Эта музыка остается актуальной, остается современной, она должна увлекать публику не только умственно, но и чувственно», – подчёркивает главный дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов.

Оба произведения оказали большое влияние на музыкальный язык ХХ века. Каждый из композиторов подробно описал, как он сам видит будущий спектакль. Римас Туминас рекомендации учел, но добавил многое от себя.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,