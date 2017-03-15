Москва-Инфо

«Проект закона согласован правительством Российской Федерацией, правительством Калужской области, министерством природных ресурсов Российской Федерации, проведена согласительная комиссия с правительством Московской области, получено заключение органов местного самоуправления всех муниципальных образований. Проект согласован органами государственной власти правительства Москвы. Прошу поддержать данный законопроект», - обратилась к депутатам редактор закона, председатель по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская в ходе заседания столичного парламента.

Как указывается в документе, закон содержит общие положения о территориальном планировании города Москвы на период до 2035 года «в границах после присоединения территорий к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве» в 2011 году.

Княжевская рассказала, какие транспортные, социальные, инженерные объекты появятся на территории Новой Москвы через 18 лет.

«В общей сложности к 2035 году в Новой Москве запланированы порядка 110 новых школ, 300 детских садов, 30 поликлиник, около 20 стационаров, в том числе предусмотрены роддома и родильные отделения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов, культурно-развлекательных центров, выставочных залов, кинотеатров», - отметила она.

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев напомнил, что последний раз Генплан Москвы был утвержден в 2010 году. В 2011 году правительствами Москвы и Московской области были подготовлены предложения по передачи части территории Подмосковья правительству Москвы. С 1 июля 2012 года в составе столицы появились Троицкий и Новомосковский административные округа.

«В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса города Москвы проект Генплана для ТиНАО в 2015 году прошел все процедуры публичных слушаний. В рамках слушаний поступило около 24 тыс. замечаний и предложений. Вся документация была в течение 2016 года в открытом доступе, с ней могли ознакомиться все желающие», - сказал Зверев.

Решение депутатов

«За - 28, против - 5. Решение оформляется постановлением Мосгордумы № 38», - привел итоги голосования председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

7 марта на заседании президиума столичного правительства московские власти внесли изменения в Генплан столицы в части присоединенных территорий.

По словам Княжевской, Новая Москва будет развиваться по полицентрическому принципу, который предполагает формирование компактных городских образований, малых городов и многофункциональных зон кластеров, новых центров деловой и социальной недвижимости. В период с 2017 по 2035 год число рабочих мест в Новой Москве должно достичь 1 миллиона.

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