Москва-Инфо

«В этом году мы планируем приступить к реконструкции двух участков МКАД: это участок МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с улицей Липецкой и участок МКАД от улицы Верхние поля до Бесединского моста через реку Москва, включая развязку на пересечении с улицей Верхние поля. В настоящее время идет проектирование этих объектов», - рассказал Андрей Бочкарев.

В ходе реконструкции участка МКАД от улицы Верхние поля до Бесединского моста через реку Москва планируется реконструкция участка МКАД от 17 до 12 километра, улицы Верхние поля, транспортных развязок на пересечении с улицей Верхние поля и с улицей Капотня, строительство съездов к ТЦ МЕГА «Белая дача» и рынку «Садовод», строительство дополнительных съездов, боковых проездов, надземного пешеходного перехода на 14 километре МКАД и у рынка «Садовод» для перехода через улицу Верхние поля.

На участке МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе планируется реконструировать 4 километра дорог, построить три тоннеля, дополнительные съезды, выполнить реконструкцию съездов в составе транспортных развязок на пересечении МКАД с улицей Липецкая и Востряковским проездом.

«Как ранее сообщал Мэр Москвы Сергей Собянин, расходы на проектирование и осуществление работ по реконструкции участков МКАД включены в Адресную инвестиционную программу Москвы. Цель программы комплексной реконструкции МКАД – увеличение пропускной способности и повышение безопасности транспортного движения по этой важнейшей для Москвы магистрали. В рамках проекта планируется реконструкция устаревших транспортных развязок «клеверный лист» со строительством направленных съездов (к настоящему времени завершена реконструкция 13 таких развязок); строительство дублеров на отдельных участках МКАД для транспортного обслуживания прилегающих к «кольцу» территорий», - добавил Андрей Бочкарев.

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