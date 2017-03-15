Москва-Инфо

«Мода – это игра, в которую нужно играть всерьёз» – сказал Карл Лагерфельд, для тех, кто прежде считал, что мода – забава чисто женская. Вот и выставка, которая открылась в Историческом музее, убеждает в обратном: «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII – начала XX века». В экспозицию вошло более шестисот предметов. Подробности – у Елены Ворошиловой.

Никогда ещё русские модники, в отличии от модниц, не были в центре такого внимания. Александр Васильев лично проводит экскурсию для министра культуры Владимира Мединского. Больше двухсот экспонатов на выставке – из коллекции главного историка моды. Начиная от раритетов восемнадцатого века и заканчивая моделями декадентского двадцатого.

«Мы пережили тяжелейший период за железным занавесом. У нас не было ни выставок по истории моды, ни книг, ни фильмов, все это стало возрождаться в девяностые годы двадцатого века. Такая выставка – обычное дело для Англии, Франции, Италии, но для нас – сюрприз», – подчёркивает историк моды Александр Васильев.

Ох уж эти мужчины. В восемнадцатом веке они тратили на свой гардероб больше, чем женщины. Камзолы и кафтаны украшали вышивкой и кружевом.

«Восемнадцатый век вообще выражал идею мужской дородности. Отсюда появляется грушевидный силуэт. Было модно иметь небольшой животик – это опять-таки указывало на состоятельность», – рассказывает главный хранитель выставки Ксения Савицкая.

Сменные пряжки на черной обуви создавали иллюзию разнообразия. Пуговицы стоили целое состояние.

«Это стальная огранка, при освещении они создавали впечатление очень драгоценных изделий», – отмечает Ксения Савицкая.

Русские модники умели пускать пыль в глаза. Несессеры с маникюрными ножничками и щипчиками. Шкатулки для табака. На внешней стороне – дамский портрет, на внутренней – эротическая сценка.

В XIX веке случился великий отказ. На смену яркому, насыщенному свету пришел черный. Цвет лондонских денди стал символом мужской моды на целый век.

Теперь мечта всех женщин – денди. Надменный, отстраненный, безукоризненно одетый. Жесткий силуэт, минимум декоративных украшений. Галстук – главный аксессуар. Завязать его правильно могли только профессионалы. Это не просто ритуал – настоящий спектакль.

«Способов завязывать галстук было великое множество. Для того, чтобы помочь модникам в этом искусстве, выпускались даже специальные издания», – рассказывает куратор выставки Наталья Виноградова.

Все курят табак. Его сохраняют от сырости в свинцовых табачницах. Появляются курительные трубки – чубуки, украшенные бисером и вышивкой.

«Мода на длинные трубки возникает под влиянием турецкого искусства, которое распространяется в это время», – добавляет Наталья Виноградова.

В начале двадцатого века появились кокеты. Они пытаются держать утонченный стиль декаданса. Но копии разрушают эксклюзивность. Спорт определяет стиль. Мода становится массовой. Раритетные модели уходят в прошлое.

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