Москва-Инфо

Московская жизнь
Москомэкспертиза сэкономила 6,6 млрд рублей с 2017 года
Экспертиза проектов сэкономила для Москвы почти 7 миллиардов рублей с начала 2017 года..
«В столице выдано 80% положительных заключений по проектам в
январе-феврале этого года. С начала года на рассмотрение в Мосгосэкспертизу
поступило свыше 650 комплектов проектной документации. Экспертами было выдано
505 заключений, из которых только 20% - отрицательных. С начала года по
замечаниям и рекомендациям специалистов ведомства общая сметная стоимость по
объектам, финансируемым из бюджета столицы, снижена на 6,6 миллиардов рублей»,
- приводятся в сообщении слова председателя комитета по ценовой политике в
строительстве (Москомэспертиза) Валерия Леонова.
За 5 лет в столице было сэкономлено свыше 400 миллиардов рублей бюджетных средств по итогам государственной экспертизы проектов.
По словам Валерия Леонова, благодаря экспертизе проектов, каждый шестой рубль возвращается в бюджет.
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