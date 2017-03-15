Москва-Инфо

«В столице выдано 80% положительных заключений по проектам в январе-феврале этого года. С начала года на рассмотрение в Мосгосэкспертизу поступило свыше 650 комплектов проектной документации. Экспертами было выдано 505 заключений, из которых только 20% - отрицательных. С начала года по замечаниям и рекомендациям специалистов ведомства общая сметная стоимость по объектам, финансируемым из бюджета столицы, снижена на 6,6 миллиардов рублей», - приводятся в сообщении слова председателя комитета по ценовой политике в строительстве (Москомэспертиза) Валерия Леонова.



За 5 лет в столице было сэкономлено свыше 400 миллиардов рублей бюджетных средств по итогам государственной экспертизы проектов.



По словам Валерия Леонова, благодаря экспертизе проектов, каждый шестой рубль возвращается в бюджет.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,