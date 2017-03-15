Москва-Инфо

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Московская жизнь

Москомэкспертиза сэкономила 6,6 млрд рублей с 2017 года

Москомэкспертиза сэкономила 6,6 млрд рублей с 2017 года

Информационный Центр Правительства Москвы 15 марта 2017г., 14:41

Экспертиза проектов сэкономила для Москвы почти 7 миллиардов рублей с начала 2017 года.

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«В столице выдано 80% положительных заключений по проектам в январе-феврале этого года. С начала года на рассмотрение в Мосгосэкспертизу поступило свыше 650 комплектов проектной документации. Экспертами было выдано 505 заключений, из которых только 20% - отрицательных. С начала года по замечаниям и рекомендациям специалистов ведомства общая сметная стоимость по объектам, финансируемым из бюджета столицы, снижена на 6,6 миллиардов рублей», - приводятся в сообщении слова председателя комитета по ценовой политике в строительстве (Москомэспертиза) Валерия Леонова.

За 5 лет в столице было сэкономлено свыше 400 миллиардов рублей бюджетных средств по итогам государственной экспертизы проектов.

По словам Валерия Леонова, благодаря экспертизе проектов, каждый шестой рубль возвращается в бюджет.

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