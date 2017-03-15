Москва-Инфо

В ближайшие годы Москва станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию УЕФА и FIFA. Об этом 15 марта сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на международной выставке MIPIM в Каннах.



«После ввода в эксплуатацию стадионов «Лужники» и «Динамо» Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА», – сказал Марат Хуснуллин.



В течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении строительных работ на арене «Лужники», а арена «Динамо» будет введена в эксплуатацию весной следующего года. Кроме этого, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату строится 94 спортивных объекта.

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