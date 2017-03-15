Москва-Инфо

«За без малого десять лет Россия оказала государствам Центральной Азии содействие в объеме $6,7 млрд. Безвозмездная финансовая помощь на двусторонней основе составила более 4 млрд долларов, по линии ООН — свыше $570 млн, по линии Всемирного банка и других структур — более $1,3 млрд, по линии Евразийского экономического союза (из взноса России в Евразийский фонд стабилизации и развития) — свыше $592,3 млн», — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ сообщил, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь государствам Центральной Азии. По его словам, объем финансирования, выделяемый РФ, в фонд Всемирной продовольственной программы ООН на нужды Таджикистана и Киргизии в 2013—2016 годы составил $65 млн.

При этом министр заявил, что финансовая помощь Евросоюза странам Центральной Азии может носить политически мотивированный характер.

«Что касается Центральной Азии, то наблюдаются случаи, когда европейские инвестиции носят политически мотивированный характер, а основная цель оказываемой финансовой помощи — одностороннее открытие рынков стран региона для товаров из ЕС», — отметил он.

По его словам, если реализация Евросоюзом программы помощи странам Центральной Азии будет содействовать успешному решению стоящих социально-экономических задач, то это пойдет только в плюс.

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