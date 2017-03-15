Москва-Инфо

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч. «Краснодар» — «Сельта».

16 марта 2017 года, 21:00 (МСК).

В первой игре в Виго «Краснодар» потерпел обидное поражение со счётом 2:1, пропустив решающий гол на 90-ой минуте матча. Гол на выезде оставил российскому клубу неплохие шансы на выход в следующий раунд, однако даже дома команде Игоря Шалимова будет очень непросто добиться необходимого результата в матче с боевой «Сельтой».

«Сельта» в нынешнем сезоне выдала несколько очень хороших матчей и не раз создавала проблемы ведущим командам чемпионата Испании. Однако сил и опыта на полноценную борьбу за высокие места в Примере команде из Виго не хватило. «Сельта» не может выиграть в чемпионате четыре матча подряд, а в последних двух играх уступила с общим счетом 0:6.

После того, как стало ясно, что на внутренней арене в нынешнем сезоне «Сельта» не добьется высоких результатов, команда сконцентрировалась на Лиге Европы. В 1/16 финала испанский клуб встречался с «Шахтером», уступил первый матч с минимальным счетом, но во второй игре сумел забить в основное время и дожать соперника в овертайме, одержав итоговую победу со счетом 2:1.

«Краснодар» в начале сезона играет нестабильно. «Быки» сумели выбить из Лиги Европы мощный «Фенербахче», но потерпели обидное поражение от «Урала» в Кубке России. В РФПЛ краснодарцы в 2017 году сыграли два матча с московскими клубами – «Спартаком» и «Локомотивом», набрав по итогам этих игр 4 очка из 6.

В последней гостевой игре с «Локомотивом» «Краснодару» много пришлось обороняться, но в итоге «быки» сумели одержать волевую победу – 2:1. В матче с «Сельтой» российской команде надо идти вперед большими силами, думая при этом о сохранности своих ворот. «Сельта» же будет в основном оборонять добытое преимущество в первой встрече. Матч в Краснодаре вряд ли будет очень результативным, но хозяевам вполне по силам в нем не проиграть. Предлагаем заключить пари на то, что «Краснодар» не проиграет «Сельте» с тоталом меньше 4,5. Коэффициент – 1,53.

Коэффициенты БК «Лига Ставок» на «Двойной шанс + Тотал 4.5»:

1X/меньше – 1,52;

X2/меньше – 1,66;

12/больше – 9,06;

12/меньше – 1,54;

1X/больше – 13,40;

X2/больше – 16,54;

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