Москва-Инфо

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Рома» — «Лион»

16 марта 2017 года, 23-05 МСК

«Рома»

Проигрыш в Лионе мало отразился на настрое римского клуба — в очередном туре Серии А «Рома» в гостях не оставила никаких шансов аутсайдерам из «Палермо», победив 3:0. Бороться за чемпионство с «Ювентусом» команде Лучано Спаллетти конечно трудно, туринцы впереди на восемь очков, но вот борьба за прямую путевку в Лигу Чемпионов с «Hаполи» в самом разгаре. Неаполитанцы всего в двух очках позади.

«Лион»

Лионские «львы» слишком поздно вышли на пик формы. В чемпионате команда сейчас смотрится очень хорошо и не проигрывала уже четыре тура подряд, разгромив, например, после игры с «Ромой» на своем поле «Тулузу» (4:0). Но слишком многое было потеряно на старте сезона, на данный момент «Лион» только четвертый, проигрывает «Ницце» семь очков, хотя и имеет игру в запасе.

Статистика и личные встречи

«Рома» за 13 домашних игр сезона в Серии А проиграла только «Наполи», выиграв остальные поединки с общим счетом 36:8

«Лион» в гостях в Лиге 1 не выигрывал четыре матча подряд, проиграв в трех из них. Но в еврокубках был проигран только поединок с «Севильей», обыграны загребское «Динамо» и голландский АЗ, с «Ювентусом» была ничья 1:1.

Между собой команды последний раз играли в 1/8 финала ЛЧ сезоне 2006/2007, дальше прошла «Рома».

Прогноз

Ситуация для «Ромы» не очень приятная, давно римский клуб не стоял перед задачей отыграть два мяча. Команде Спаллетти явно придется все силы бросать в атаку, что создаст определенную разряженность в обороне и даст шанс «Лиону» в контригре. Если лионцы не повторят ошибок ПСЖ и не станут отсиживаться в обороне, то очень вероятно, что нас ждет веселое и яркое зрелище, где не обойдется без голов в обе стороны и повышенной результативности.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Рома – 1,76

Ничья – 4,34

Лион – 4,68

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