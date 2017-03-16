Москва-Инфо

Станция трехуровневая. На первом «этаже» уже началась отделка платформы. Монолитное строительство второго и третьего «этажей» со служебными и техническими помещениями продолжаются.

Строители также приступили к сооружению надземного пешеходного перехода от юго-западного вестибюля станции на противоположную сторону Мичуринского проспекта.

Строительство станции ведется вдоль Мичуринского проспекта, в непосредственной близости от 36-го мкр. Раменок.

«Конструкция станции - необычная для столичной подземки. Она будет полуподземной, что связано с перепадом высот вдоль западной стороны Мичуринского проспекта. Такой рельеф позволил сделать витражные проемы на всю высоту участка западной путевой стены», - отметил Андрей Бочкарев.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, строительство Калининско-Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Рассказовки», в том числе пяти станций за МКАД, находится в активной стадии. Предстоит пройти почти 40 км тоннелей. В настоящее время пройдено уже более 30 км.

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