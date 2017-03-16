Москва-Инфо

«Согласована установка более 1 тысячи летних кафе на территории ЦАО летом текущего года. К сборке конструкций предприятия общественного питания могут приступать уже с сегодняшнего дня. Посетить летние кафе москвичи могут с 1 апреля по 30 октября», - отмечается в материале.



Летние кафе устанавливаются в соответствии с утвержденной схемой размещения. Включение нового объекта в схему осуществляется в форме госуслуги. На сегодняшний день на территории ЦАО согласована работа 1 тысячи 84 сезонных кафе. Конструкция кафе представляет собой набор мебели, зонты, клумбы и настил. Госинспекция по недвижимости и ОАТИ на регулярной основе проводят обследование адресов размещения летних кафе.



«В результате проверок в 2016 году выявлено 207 нарушений в работе кафе на территории Центрального округа, основные из них – это превышение разрешенной площади, а также незаконно установленные летние кафе. По итогам проверок предприятиям питания выписываются протоколы об административном правонарушении. 19 летних кафе, организаторы которых уклоняются от оплаты штрафов, исключены из схемы размещения», - заключили в пресс-службе.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,