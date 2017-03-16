Москва-Инфо

«В районе ЗИЛа планируется построить несколько мостов через Москву-реку. Например, мост от этой территории к Варшавскому шоссе планируется начать строить уже в следующем году», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Марат Хуснуллин уточнил, что всего на территории промзоны планируется построить более 20 км дорог. Общий объем инвестиций в транспортную инфраструктуру ЗИЛа составит около 30 миллиардов рублей.



«Перед нами стоит задача «вписать» эту территорию в общегородскую дорожную сеть. Здесь планируется создать единую транспортную сеть, которая свяжет разделенные сегодня участки бывшей промзоны. В частности, строящийся в Нагатинской пойме парк «Остров мечты» будет соединен со 2-ым Южнопортовым проездом автомобильным мостом протяженностью около 600 м», - отметил Марат Хуснуллин.



На территории бывшего завода ЗИЛ в 2015 году была открыта станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии, в прошлом году была открыта станция «ЗИЛ» Московского центрального кольца, а в перспективе здесь планируется построить транспортно-пересадочный узел.

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