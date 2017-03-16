Москва-Инфо

В программе фестиваля, приуроченного к Международному дню старинной музыки, – легендарные оперы Георга Фридриха Генделя, Кристофа Глюка и Клаудио Монтеверди в оригинальном сценическом воплощении.

Режиссер театра Георгий Исаакян, один из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, представит в рамках "Недели старинной оперы" целый ряд аутентичных партитур.

Планируется и образовательная программа. Например, 18 и 19 марта можно будет посетить мастер-классы Эндрю Лоуренса-Кинга по барочной опере. Также 21 марта гости фестиваля смогут посетить открытую репетицию оперы Хуана Идальго де Поланко "Любовь убивает" по пьесе Педро Кальдерона.

Фестиваль продлится до 23 марта.

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