Москва-Инфо

«Lethal White» — это история о детективе Корморане Страйке, который является главным героем криминальных романов «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла».

Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере, объявила в своем микроблоге Twitter название новой книги.

«Lethal White» («Смертоносный белый») — так будет называться книга всемирно известной писательницы. Это будет история о детективе Корморане Страйке, который является главным героем криминальных романов «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла» (серию книг Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт).

В прошлом году Роулинг издала книгу о мире Гарри Поттера под названием «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Книга стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, побив рекорд продаж шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Книга поступила в продажу в России 7 декабря, и уже за первую неделю было продано более 300 тыс. экземпляров.

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