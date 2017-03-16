Москва-Инфо

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Происшествия

Cахарная пудра стала причиной эвакуации

Фото: DPA/ТАСС/Bernd Thissen

Cахарная пудра стала причиной эвакуации

M24.ru 16 марта 2017г., 11:52

Эвакуация офиса футбольного клуба "Боруссия" произошла из-за сахарной пудры

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Офис дортмундского футбольного клуба "Боруссия" эвакуировали из-за конверта с подозрительным белым порошком.

Находку обнаружили на пятом этаже офиса. Сотрудников, контактировавших с конвертом, отправили на медицинское обследование.

После исследования выяснилось, что порошок – сахарная пудра.

Ранее хакеры взломали аккаунт "Боруссии" в Twitter.

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