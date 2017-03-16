Москва-Инфо

Офис дортмундского футбольного клуба "Боруссия" эвакуировали из-за конверта с подозрительным белым порошком.

Находку обнаружили на пятом этаже офиса. Сотрудников, контактировавших с конвертом, отправили на медицинское обследование.

После исследования выяснилось, что порошок – сахарная пудра.

Ранее хакеры взломали аккаунт "Боруссии" в Twitter.

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