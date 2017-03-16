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Политика

СМИ пытаются узнать дополнительную информацию о предстоящей встрече между Меркель и Путиным в Москве

СМИ пытаются узнать дополнительную информацию о предстоящей встрече между Меркель и Путиным в Москве

www.topnews.ru 16 марта 2017г., 12:11

Ранее стало известно о согласовании встречи Меркель и Путина в российской столице.

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Помощник президента России Дмитрий Ушаков рассказал журналистам о согласовании встречи Англелы Меркель и Владимира Путина на территории Москвы.

Cотрудник Института проблем международной безопасности Фененко Алексея рассказал о том, какие наиболее вероятные вопросы будут обсуждаться в ходе предстоящей встречи. Эксперт заявил, что в визите канцлера Германии нет ничего необычного,  если вспомнить последнюю речь Меркель на Мюнхенской конференции, когда она говорила о необходимости диалога.

Также Фененко напомнил, что в мае 2017 года истекает срок действия Основополагающего акта между Россией и ООН, что, несомненно, беспокоит всю Европу, так как без этого документа Россия не будет связана договорными отношениями с ЕС.

Изначальный акт заключили при прямом посредничестве канцлера ФРГ Германа Коля, поэтому теперь Ангела Меркель попробует взять на себя роль посредника по обеспечению европейской безопасности и постарается продлить либо уже имеющиеся обязательства, либо предложит новый документ.

Тем не менее, по словам специалиста, на фоне санкционной политики Запада в отношении России, встает вопрос о том, захочет ли Москва обсуждать эту тему.

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Москва-Инфо

   