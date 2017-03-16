Москва-Инфо

С момента запуска новой сети «Магистраль» 39 маршрутов, входящих в её состав, обслужили 60 миллионов пассажиров. В рабочие дни ежедневный пассажиропоток увеличился до 500 тысяч человек.

«Наземный транспорт в центре Москвы ежедневно перевозит уже полмиллиона москвичей и гостей города – это на 30 % больше чем до открытия сети «Магистраль». Благодаря проведённой оптимизации маршрутной сети, введённым выделенным полосам и изменениям организации движения наземный транспорт открыл москвичам новые возможности совершать быстрые и комфортные поездки, став привлекательной альтернативой передвижению по центру на авто. Чтобы ездить по центру стало ещё удобнее, совместно с экспертами мы прорабатываем стратегию дальнейшего развития сети «Магистраль» и организацию новых выделенных полос», – рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обновлённые маршруты связали ключевые точки города максимально короткими трассами, а введённые выделенные полосы позволили транспорту курсировать регулярнее и избежать задержек. Выбирая маршруты сети «Магистраль», москвичи комбинируют наземный транспорт с метрополитеном и разумнее используют личные автомобили. Это способствует разгрузке центральных улиц, улучшению транспортной и экологической обстановки.

Один из самых популярных маршрутов сети «Магистраль» – автобус-экспресс 904 маршрута перевозит 24 тысячи человек в день, доставляя пассажиров в самый центр Москвы из района Митино. Проходя по Волоколамскому шоссе, Ленинградскому проспекту и Тверской улице в режиме экспресса, он останавливается только на ключевых остановках, благодаря чему путь до центра по выделенной полосе занимает всего 45 минут. Пассажиропоток 904 маршрута растёт на 2-3% каждый месяц – новые автобусы с каждым днём становятся привлекательнее метро и личных автомобилей для большего количества москвичей.

У пассажиров Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий метро, направляющихся в район Арбата и Кутузовского проспекта, с запуском сети «Магистраль» появилась новая возможность быстрого проезда на магистральном автобусе м2. От метро «Китай-город» автобусы курсируют каждые 5-10 минут по новой выделенной полосе без пробок, избавляя пассажиров от необходимости совершать две пересадки на метро.

К разработке новой маршрутной сети центра Москвы Департамент транспорта привлёк ведущих российских и международных экспертов. При планировании новых маршрутов учитывались плотность населения, концентрация рабочих мест, пассажиропотоки станций метро и существовавших ранее маршрутов. Новая сеть обеспечила регулярным сообщением все крупные улицы центра столицы. Впервые с 1990–х годов наземный транспорт вернулся на участки Большой Никитской и Садовнической улиц, которые более 20 лет не обслуживались пассажирским транспортом.

Движение общественного транспорта открылось, в том числе, по шести новым выделенным полосам – на Кремлевском кольце, в двух сквозных проездах на Садовом кольце, на Таганской улице, Воздвиженке и Малой Дмитровке.

Справочно

Проект «Магистраль» стартовал 8 октября 2016 года. В состав новой сети вошли 17 магистральных маршрутов, курсирующих с интервалами 5-10 минут в течение дня, 15 — районных маршрутов (интервал 10-15 минут) и 7 социальных (интервал 20-30 мин.). В работе сети задействовано более 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения наземного транспорта в центре Москвы сокращён в два раза и составляет сегодня восемь минут.

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