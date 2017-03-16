Москва-Инфо

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Происшествия
Пулевым ранением закончилось посещение караоке-бара в Москве для посетителей
Мужчина обстрелял двоих посетителей караоке-бара на Поречной улице на юго-востоке Москвы.
Конфликт произошел в ночь на 16 марта.
Один из участников ссоры ранил двоих человек, предположительно, из травматического пистолета, рассказал собеседник из столичного главка МВД.
Пострадавшие обращались за медицинской помощью, уточнил он.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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