Москва-Инфо

Конфликт произошел в ночь на 16 марта.

Один из участников ссоры ранил двоих человек, предположительно, из травматического пистолета, рассказал собеседник из столичного главка МВД.

Пострадавшие обращались за медицинской помощью, уточнил он.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,