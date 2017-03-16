Москва-Инфо

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Экономика

За январь 2017 вложения России в госдолг США возросли

Фото: © СС0 Public Domain

За январь 2017 вложения России в госдолг США возросли

ИА «РОСБАЛТ» 16 марта 2017г., 12:29

Россия в январе 2017 года увеличила вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries) на $0,1 млрд — с $86,1 млрд до $86,2 млрд, свидетельствуют результаты исследования американского Минфина.

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По итогам 2016 года объем инвестиций уменьшился на $6 млрд. В списке крупнейших кредиторов США Россия занимает место в середине первой двадцатки.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в январе снизился на $47,8 млрд, до $5 трлн 956,1 млрд. Из этой суммы $3,786 трлн принадлежали правительствам или Центробанкам иностранных государств.

При этом Япония сохранила позицию крупнейшего держателя американских долговых обязательств в январе: объем US Treasuries, принадлежащих стране, составил $1,103 трлн, увеличившись на $11,7 млрд.

Между тем, Китай, опустившийся в октябре на второе место по инвестициям в US Treasuries, снова сократил их после декабрьского роста: в январе чистые продажи этих активов составили $7,3 млрд, объем портфеля снизился до $1,051,1 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $293,7 млрд, далее следует Бразилия ($257,7 млрд), потеснившая Каймановы острова ($257,2 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Великобритания, Гонконг и Тайвань.

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