Москва-Инфо

Главным каникулярным событием в Дарвиновском музее станет праздник «День птиц», приуроченный к появлению в столичных парках первых перелётных птиц. 1 апреля посетители музея смогут заглянуть в птичье гнездо, послушать соловьиные трели, подержать в руках яйца страуса и кукушки, рассмотреть в микроскоп структуру пера и скорлупы. На творческих мастер-классах детям предложат создать собственную птичку из цветных лоскутков или яркую аппликацию по авторскому методу художницы Натальи Габеевой. Наградой за прохождение квеста «Птица года» станут Птичьи права, заполняемые гусиным пером.

Все каникулы в мультимедийном центре «ЭкоМосква» в 13:00 и 15:00 будут проводиться интерактивные занятия для детей. Специалисты музея научат отличать съедобные грибы от несъедобных и распознавать зверей и птиц по их следам на занятиях «Грибное лукошко» и «Кто оставил след?», а на занятии «PROнасекомых» расскажут о многоногих жителях планеты. 25 и 28 марта, а также 1 апреля в «ЭкоМоскве» пройдет новое занятие с микроскопами «Первопроходцы». За чашечкой витаминного чая детям и взрослым предложат познакомиться с самыми выносливыми организмами Земли – лишайниками (стоимость билета — 150 рублей, продолжительность – 1 час, 6+).

К школьным каникулам приурочено открытие новых выставок в выставочном комплексе музея. Выставка «От мокрицы до птицы» посвящена совершенному изобретению эволюции – яйцу. В экспозиции представлено больше сотни крошечных и гигантских, твёрдых и мягких, разноцветных и парадоксальных яиц из коллекции Дарвиновского музея. Выставка «Сказки русского леса» представит новые работы членов Московского городского клуба «Природа и творчество». Еловые шишки и тополиный пух, пни и коряги руками мастеров преобразились в изящные произведения искусства и предметы быта. 30 марта в 17:30 откроется фотовыставка «Непознанная Земля: Арал и плато Устюрт» о природе уникального района Средней Азии: о пустыне, расстилающейся на дне древнего океана Тетис, и стремительно исчезающем Аральском море. 60 фотопейзажей Михаила Флинта и Владимира Онопко рассказывают о весеннем пробуждении плато Устюрт с неземными ландшафтами и следами былого величия древних цивилизаций.

В интерактивном центре «Познай себя — познай мир» вы услышите пение первых перелётных птиц и узнаете, как под лучами весеннего солнца «просыпаются» деревья. Весна — пора любви, и романтические серенады исполнят насекомые: механические Ромео издают музыку любви кто брюшком, кто крыльями, кто лапками. Посетители старше 15 лет измерят процент накопленных за зиму жиров и получат индивидуальный паспорт здоровья.

Ежедневно в 13:00 и 15:00 в Учебной лаборатории музея пройдут занятия «Мир под микроскопом», которые познакомят с главной «деталью» всех живых существ — клеткой. Вы рассмотрите разнообразные клетки листьев, цветов и плодов растений, одноклеточных животных и проведете самостоятельные эксперименты.

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