Москва-Инфо

Климакс — пора естественного угасания половой функции, которая неминуемо наступает в жизни каждой женщины.

«Приливы», нарушение качества и продолжительности сна, одышка, сердцебиение, развитие сопутствующих климаксу заболеваний, таких как остеопороз и артериальная гипертензия, выводят женщину из равновесия, привнося в ее жизнь значительный психологический и физический дискомфорт.



Одними из самых распространённых симптомов климакса считаются «приливы» - ощущение волн жара, которые сменяются обильным потоотделением. Такой симптом напрямую связан со снижением уровня гормона эстрогена в крови, когда головной мозг оказывается «обманутым», принимая изменившийся гормональный уровень за результат перегрева тела. Мозг автоматически «включает» охлаждающую схему терморегуляции: временно расширяет капилляры, а затем активизирует работу потовых желез.



Большинство женщин в период климакса беспокоят проблемы в интимной сфере. Сухость гениталий, снижение либидо – частые спутники периода менопаузы и они также обусловлены в первую очередь изменениями гормонального фона. Кроме того, роль играет психологический дискомфорт, сопровождающий климакс: для женщины он становится синонимом старости, которая, согласно распространенным общественным стереотипам несовместима с внешней привлекательностью.

Ещё одна частая спутница климакса — эмоциональная лабильность. Резкие смены настроения, чрезмерная чувствительность ко всему происходящему вокруг отравляют жизнь не только самой женщины, но и окружающих её людей. Причины такого состояния также лежат как в физиологической плоскости и связаны с гормональными изменениями, так и указывают на повышенную психологическую уязвимость женщины в непростой период менопаузы.



Эти и другие симптомы климакса — нарушения сна, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета – существенно снижают качество жизни женщины, служат источником дискомфорта и требуют лечения.



Ирина Мартиросова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, Научно-консультативный диагностический центр НИИ Эпидемиологии, г. Москва:

«Для ликвидации неприятных проявлений климакса можно применять симптоматические средства (успокаивающие чаи, лекарственные препараты для нормализации деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, снижения давления, лубриканты для интимной зоны), однако нередко они оказываются неэффективны, так как воздействуют на следствие, а не на причину проблемы. Причиной дискомфорта при климаксе в первую очередь является гормональный дисбаланс. Он абсолютно физиологичен, но организмом воспринимается как стресс. Для воздействия на причину проблемы могут назначаться гормональные препараты, однако такая терапия небезопасна, чревата негативными побочными эффектами и подходит далеко не всем.



Альтернативой синтетическим гормонам могут быть фитоэстрогены – вещества растительного происхождения, которые воздействуют на организм аналогично собственным эстрогенам, положительно влияют на гормональный баланс, устраняя, таким образом, источник неприятной симптоматики при климаксе. Фитоэстрогены сои входят в состав биологически активной добавки к пище ЭСТРОВЭЛ® капсулы, которая также содержит экстракты диоскореи и витекса священного, витамины Е, В6, К1, фолиевую кислоту, гидрокситриптофан и бор. Такой состав помогает отсрочить менопаузу, снизить интенсивность симптомов климакса, устранить приливы, предупредить развитие остеопороза. Комплекс активных компонентов бережно воздействует на организм, преображая женщину, активизируя ее жизненные силы, даруя ей «второе дыхание», а современная форма капсул обеспечивает эффективную защиту компонентов от факторов окружающей среды, позволяет использовать при производстве меньше вспомогательных веществ и сделать продукт более натуральным»



Переход от фертильности к климаксу всегда непрост для женщины как в физическом, так и в психоэмоциональном отношении. Поможет преодолеть этот непростой период бережное отношение к себе, принятие себя и своего нового состояния, умеренная физическая активность, здоровое питание, отказ от пагубных привычек, а добавки, содержащие эстрогены помогут устранить неприятные проявления, которые сопровождают менопаузу.

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