Москва-Инфо

Такие данные приводит сервис поиска гостиниц RoomGuru.ru, рейтинг которого основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая.

В этом году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. В столице туристы бронируют проживание в выходные в среднем на три ночи и тратят 3,2 тысячи рублей в сутки.

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