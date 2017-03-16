Москва-Инфо

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Путешествие

Cтолица станет одним из самых посещаемых туристических маршрутов в мае

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Cтолица станет одним из самых посещаемых туристических маршрутов в мае

M24.ru 16 марта 2017г., 13:10

Москва лидирует по популярности среди туристов на майские праздники.

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Такие данные приводит сервис поиска гостиниц RoomGuru.ru, рейтинг которого основан на данных бронирования отелей и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая.

В этом году число путешествий по России на праздничные выходные выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. В столице туристы бронируют проживание в выходные в среднем на три ночи и тратят 3,2 тысячи рублей в сутки.

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