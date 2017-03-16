Москва-Инфо

Кремль не получал официальной информации по делу о взломе Yahoo. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По обвинениям, которые были выдвинуты в отношении ряда российских граждан (по делу Yahoo — прим. ред.), мы узнали об этой ситуации из СМИ. Насколько нам известно, по официальным каналам какой-либо информации мы не получали, поэтому, к сожалению, не владеем деталями», — сказал Песков.

По его словам, Кремль надеется, что «получится все-таки завладеть какой-то и официальной информацией на этот счет».

Представитель Кремля также подчеркнул, что официальные органы власти РФ, в том числе ФСБ, не причастны к каким-либо хакерским атакам.

«Мы неоднократно говорили, что абсолютно не может идти речи о какой-то официальной причастности какого-то российского ведомства, включая ФСБ, к каким-либо противоправным действиям в киберпространстве», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Минюсте США заявили, что в ближайшее время планируют предъявить обвинения, связанные со взломом аккаунтов американской компании Yahoo. По информации СМИ, подозреваемыми в хакерских атаках являются четыре человека: один из них находится в Канаде, трое остальных временно проживают в России. В планах американских властей арестовать подозреваемых как можно скорее.

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