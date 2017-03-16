Москва-Инфо

Станции-близнецы

Длина нового участка – 7,25 километра. Все три его станции колонного типа – с одним рядом колонн по центру платформы.

Каждая станция имеет индивидуальный дизайн, при этом для всех предусмотрено общее архитектурное решение интерьеров. На колоннах, над лестницами и эскалаторами, а также на стенах кассовых боксов разместились стеклянные панели с абстрактными рисунками.

Изображения связаны с названием станции или с ближайшими окрестностями и историей района. Подсвеченные стеклянные панели контрастируют с нейтральным серым цветом остальных стен.

"Минская"

"Минская" следует за станцией "Парк Победы". Она расположена на западе столицы, на границе районов Дорогомилово и Фили-Давыдково. Построили ее под Минской улицей – между мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом Киевского направления МЖД.

Как сказал Сергей Собянин, "Минская" важна тем, что находится возле Парка Победы, и для больших мероприятий она необходима.

Это станция мелкого заложения. Первый ее вестибюль – подземный, он соединен подземным пешеходным переходом с двумя лестничными спусками, выходящими на обе стороны Минской улицы. Второй вестибюль, запланированный на перспективу, построен в виде аварийного выхода.

На колоннах станции изображена военная техника времен Великой Отечественной войны, потому что рядом со станцией расположен музей ВОВ.

"Ломоносовский проспект"

Станция "Ломоносовский проспект" расположена на глубине 15 метров на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. У нее два подземных вестибюля.

Западный вестибюль ведет на обе стороны Мичуринского проспекта, расположен он вблизи от Площади Индиры Ганди. Из северо-восточного вестибюля можно выйти к зданию Института механики МГУ имени Ломоносова.

Один из выходов будет лестничным, второй – эскалаторным. Планируется, что станцией будут пользоваться 70 тысяч человек в сутки.

Края платформы на станции будут освещаться парными лентами линейных светильников. Такие же лампы установят над центральной частью платформы.

В целом, "Ломоносовский проспект" выглядит один в один, как "Раменки". Разница только в оформлении колонн. Так как рядом расположено здание МГУ имени Ломоносова, было принято решение посвятить станцию точным наукам.

На колоннах были смонтированы панели с тематическими рисунками – пересекающимися рядами цифр на синем фоне. Цифры отражают связь станции с научной деятельностью Михаила Ломоносова.

"Раменки"

Станцию "Раменки" начали строить еще в 2013 году. Она расположена на Мичуринском проспекте в районе Винницкой улицы. У нее два подземных вестибюля, выходы из которых ведут на обе стороны Мичуринского проспекта. Оба вестибюля будут связаны с платформой эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан.

Дизайн станции связан с историей района. На колоннах и в вестибюлях станции красуются раскидистые дубы – силуэты деревьев на зеленом фоне напоминают о некогда бывших в этой местности дубовых рощах.

Желтая ветка метро

Калининско-Солнцевская линия метро появится в Москве в 2020 году. Он будет образована в результате присоединения к существующей Калининской линии строящегося западного участка.

Новая линия формируется поэтапно. Первый участок от "Делового центра" до "Парка Победы" длиной 3,35 километра ввели в эксплуатацию в 2014 году. До марта этого года движение поездов здесь осуществлялось в челночном режиме – по одному перегонному тоннелю. Второй участок длиной 7,25 километра открыли 15 марта.

Третий участок от "Раменок" до "Рассказовки" также планируется открыть в 2017 году. Участок включит в себя станции: "Мичуринский проспект" – "Очаково" – "Говорово" ("Терешково") – "Солнцево" – "Боровское шоссе" – "Новопеределкино" – "Рассказовка". Работы по отделке станций на этом участке уже начались.

К 2020 году на центральном пятикилометровом участке линии, который пройдет через исторический центр города, планируется разместить три станции: "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская". Тогда Солнцевский радиус должен присоединится к Калининскому.

Строительство Калининско-Солнцевской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, проживающих в районах Раменки, проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево-Ново-Переделкино, а также поселениях Внуковское и Московский.

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