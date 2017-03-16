Москва-Инфо

Являясь режиссером и членом жюри КВН Юлий Гусман изложил свой взгляд на исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom, в котором российскую телевизионную юмористическую передачу называют «инструментом политической стратегической коммуникации».

«Ну ладно, что комментировать смешные заявления наших замечательных «партнёров и коллег»? Хотя сам я семь лет играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего «военно-гибридного» в этой игре я не заметил», — добавил Гусман.

Источник: Russia Today

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