Москва-Инфо

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Цитата недели
"56 лет тому назад — замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили," - Юлий Гусман
Режиссер и член жюри КВН Юлий Гусман не обнаружил в игре КВН «военно-гибридного»..
Являясь режиссером и членом жюри КВН Юлий Гусман изложил свой взгляд на исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom, в котором российскую телевизионную юмористическую передачу называют «инструментом политической стратегической коммуникации».
«Ну ладно, что комментировать смешные заявления наших замечательных «партнёров и коллег»? Хотя сам я семь лет играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего «военно-гибридного» в этой игре я не заметил», — добавил Гусман.
Источник: Russia Todayонлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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