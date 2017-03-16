Москва-Инфо

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Cкандал недели
Жириновский сделал заявление о факте подкупа среди членов ГД
15 марта лидер ЛДПР во время выступления заявил, что в парламенте присутствуют подкупленные депутаты..
Владимиру Жириновскому предложили извиниться за его выступление на заседании Госдумы. 15 марта лидер ЛДПР во время выступления заявил, что в парламенте присутствуют подкупленные депутаты.
После выступления вице-спикер Думы Сергей Неверов попросил комиссию по этике проверить слова лидера ЛДПР. Однако позднее парламентарии решили, что будет достаточно извинений.
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