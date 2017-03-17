Москва-Инфо

«У США с Россией нет соглашения об экстрадиции, но это не препятствует и не должно мешать российским властям задержать и выдать тех, кто обвиняется в этих серьезных преступлениях, в США», — заявил представитель Минюста Марк Раймонди.

Вашингтон обязуется провести надлежащую юридическую процедуру и предоставить задержанным все права, которыми пользуются ответчики в рамках судебной системы страны.

Ранее суд Северной Калифорнии предъявил официальные обвинения сотрудникам ФСБ Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову во взломе Yahoo! и незаконном доступе к 500 млн аккаунтов.

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