Москва-Инфо

Адвокат корреспондента «Новой газеты» Али Феруза Мария Куракина заявила, что журналисту грозит депортация.



«В отношении моего доверителя сотрудники полиции из ОВД „Пресненское“ составили вчера протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, который предусматривает безусловную депортацию в Узбекистан. Однако процессуально можно сказать, что пока материалов никаких в суд не направляется до его выздоровления», — уточнила защитница.

По словам адвоката, журналист ранее подал документы на предоставление убежища в России, его обращение находится в стадии рассмотрения. «Очень странно, что его депортация осуществляется в момент, когда документы рассматриваются», — добавила Куракина.

Как сообщалось, корреспондент «Новой газеты» был задержан сотрудниками МВД у подъезда своего дома. Из отделения полиции журналиста отпустили, оформив в отношении него меру принуждения в виде обязательства о явке.

Сейчас Феруз в одной из столичных больниц в связи с острой вирусной инфекцией, осложненной заболеванием почек.

Нарушение ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ») влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

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