Москва-Инфо

Среди них 12 бюстов на Аллее ученых Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которая создавалась в 1949–1953 годах разными скульпторами. На ней можно увидеть в том числе бюсты основателя университета Михаила Ломоносова, химика Дмитрия Менделеева, математика Николая Лобачевского, изобретателя Александра Попова, публициста Александра Герцена и других учёных.

До конца года также разработают проекты реставрации для шести крупных столичных памятников монументальной скульптуры. В том числе для двух памятников Николаю Гоголю, а также для скульптуры Юрия Долгорукого на Тверской площади.

Кроме того, в 2017 году пройдет реставрация композиции XVIII века «Времена года» в усадьбе Петровско-Разумовское. Это четыре статуи — «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», символизирующих человеческий возраст: детство, молодость, зрелость, старость.

Также предстоит реставрировать аллегорические бронзовые скульптуры Веры Мухиной «Вода» и «Земля» (1957 год) в «Лужниках», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Мосгорнаследии отметили, что более двух десятков художественных надгробий на Миусском, Ваганьковском, Армянском кладбищах также ждет реставрация.

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