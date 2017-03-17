Москва-Инфо

В настоящий триллер превращается расследование уголовного дела о хищениях во ФГУП «ВООП», по которому обвиняемыми проходят бывший командир спецподразделения ФСБ «Вымпел» генерал-майор Владимир Подольский и Сергей Горбунов — экс-советник министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Как стало известно «Росбалту», помимо них под стражей находится бывший исполнительный директор этого ФГУП, экс-замкомандира одной из воинских частей Андрей Польщиков. Его обвиняют в организации убийства следователя СК, который расследовал дело о хищениях в «ВООП».

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, предотвратить целую серию запланированных заказных убийств удалось сотрудникам ФСБ. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела о хищениях во ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» контрразведчики зафиксировали многочисленные встречи и переговоры Польщикова и его близкого приятеля Олега Грищенко, который имеет двойное гражданство — России и США, а последние годы проживал в Таиланде. Однако по просьбе Польщикова Грищенко прибыл в Москву. В ходе дальнейшей работы было установлено, что приятели ведут подготовку устранения следователя Военно-следственного управления СК РФ по Москве, который занимался делом о хищениях во ФГУП. Причем задуманное уже находится на стадии исполнения, а нападение на представителя СК может произойти в ближайшее время. Как выяснили сотрудники ФСБ, Польщиков и Грищенко также начали обсуждать следующую потенциальную жертву — одного из фигурантов дела, который дал показания на исполнительного директора ФГУП. В результате заговорщики были задержаны и арестованы. При обыске мест проживания Польщикова были обнаружены и изъяты копии протоколов допросов лиц, изобличающих его в совершенных преступлениях, анкетные данные, как следователей, так и оперативных работников ФСБ, принимавших участие в следственных действиях, производимых в отношении исполнительного директора ФГУП и членов его семьи.

Грищенко были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 30 и 295 (организация покушения на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование). Польщикову, помимо этой статьи УК РФ, инкриминируют еще несколько эпизодов мошенничества (статья 159 УК РФ) и незаконное хранение оружия (222 УК РФ). Оба обвиняемых находятся под стражей.

Андрей Польщиков в свое время являлся замкомандира воинской части 77933, принимал участие в боевых действия на Северном Кавказе, был ранен, награжден двумя орденами и девятью медалями. Из-за ранения Польщиков получил 2-ю группу инвалидности. Перед арестом он занимал должность исполнительного директора ФГУП «ВООП», куда его пристроил близкий друг — замначальник отдела управления «П» службы экономической безопасности ФСБ полковник Сергей Горбунов, который в качестве прикомандированного сотрудника занимал должность советника министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По роду своей деятельности он курировал работу ФГУП «ВООП РФ» — одного из крупнейших в стране охранных предприятий, обеспечивающих безопасность объектов различных отраслей промышленности. По версии ВСУ, Горбунов и разработал схему хищений средств, к которой привлек своих друзей — экс-командира спецподразделения ФСБ «Вымпел» генерал-майор Владимира Подольского и Андрея Польщикова. Первый занял во ФГУП должность генерального директора, а второй — исполнительного.

По версии ВСУ, в результате руководители «ВООП» стали назначать на различные должности лиц, на самом деле ничего не делавших. А получаемая ими зарплата делилась между участниками аферы. Так, советником гендиректора был назначен Владимир Белый, который и сам не подозревал об этом. В общей сложности ему была начислена зарплата в размере 3,3 млн рублей. А помощниками гендиректора ФГУП были трудоустроены жена и сын Польщикова, которые на работе почти не появлялись. Несмотря на это, им в общей сложности выплатили 25,4 млн рублей.

Масштабное расследование о хищениях во ФГУП разделено на несколько дел. Одно из них, в отношении Горбунова и Подольского, сейчас рассматривается в Московском гарнизонном военном суде. Дело в отношении Польщикова и Грищенко еще расследуется.

Герман Александров

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