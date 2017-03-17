Москва-Инфо

«Учащиеся примут участие в игре «Выпускник в роли эксперта: проверим вместе развернутый ответ», которую разработали специалисты Московского института открытого образования. Акция пройдет 17 и 18 марта по адресу: Авиационный переулок, д. 6», - пояснили в пресс-службе.

Впервые за все время проведения акции в рамках мероприятия пройдет новый вид консультации (игра), на котором эксперты расскажут выпускникам школ о том, как проверяются работы с развернутым ответом по русскому языку. Эксперты и выпускники вместе проверят реальную работу участника экзамена, увидят и проанализируют ошибки, вместе сделают вывод о том, как их исправить и не допускать в работе в дальнейшем.

Во время игры выпускникам будет предложена структура экзаменационного сочинения (вступление, формулировка проблемы, создание комментария, определения позиции автора, заявление собственного тезиса, аргументация тезиса на основе, как литературного материала, так и жизненного опыта, заключение), комментарий критериев, по которым оценивается сочинение выпускника.

Участники игры познакомятся с системой «Эксперт ГИА», с помощью которой эксперты проходят квалификационные испытания для подтверждения статуса основного эксперта. Школьники также в режиме онлайн в качестве эксперта оценят сочинения в интернет-системе «Эксперт ГИА».

Одиннадцатиклассники-участники акции «ЕГЭ: из года в год!» познакомятся с содержательной частью работы эксперта по проверке экзаменационных работ. Таким образом, школьникам представится возможность лучше понять уровень требований, предъявляемых к выполнению 25-го задания контрольно-измерительных материалов по русскому языку: создание письменного развёрнутого высказывания.

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