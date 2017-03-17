Москва-Инфо

«Автобус № 908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который связывает между собой несколько линий метро: Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филевскую. С его помощью пассажиры могут добираться до различных районов и осуществлять удобные пересадки как на наземном транспорте, так и на метро. На маршрут № 908 выйдут автобусы большой вместимости, благодаря чему проезд будет не только быстрым, но и максимально комфортным», – заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

В 2016 году в Москве были запущены еще два новых полуэкпрессных маршрута № 906 «1-й микрорайон Щербинки ‒ Метро «Улица Академика Янгеля» и 911 «Метро «Саларьево» ‒ Аэропорт Внуково».

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На полуэкспрессном маршруте № 908 организуются остановки: «Метро «Каширская», «Библиотека им. Льва Толстого», «Симферопольский бульвар – Медицинский колледж», «Метро «Нахимовский проспект», «Ткацкая фабрика», «Метро «Профсоюзная», «Черемушкинский рынок», «Ленинский проспект», «Метро «Университет», «Библиотека МГУ», «Метро «Ломоносовский проспект», «Площадь Ромена Роллана», «Метро «Филевский парк».

Режим работы автобусов, отправляющихся от остановки «Метро «Филевский парк»: с 5:05 до 22:21, от станции метро «Каширская»: с 5:45 до 23:01.

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