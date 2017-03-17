Москва-Инфо

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей — отмены карательной операции и отвода вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов также, как и выполнения п. 8 „Комплекса мер“, касающегося полного восстановления социально-экономических связей», — отмечается в сообщении.

Добавим, ДНР и ЛНР выпускают собственные паспорта с 2015 года. На январь текущего года из четырех миллионов жителей ДНР документы самопровозглашенной республики получили около 40 тыс. человек. Путин разрешил признавать в России выданные в Донбассе документы 18 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя признание Москвой документов, выданных в ДНР и ЛНР, заявил, что Россия нарушила международное право. Затем украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта в Донбассе потребовала отмены указа президента РФ о признании паспортов, выданных властями самопровозглашенных республик Донбасса.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,