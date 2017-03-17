Москва-Инфо

В столице днем воздух прогреется до плюс 7 градусов.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос», в субботу, 18 марта, температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов, по области — до плюс 8 градусов. Прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 19 марта, в столичном регионе возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха ожидается в пределах плюс 5-6 градусов.

«Такой температурный режим где-то на месяц, может быть, на три недели, примерно, опережает климатический календарь. То есть такая погода характерна для начала апреля», — отметили синоптики.

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