Москва-Инфо

На прошлой неделе в Москве открыли целых три новые станции метро – «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки» Калининско-Солнцевской линии (подробнее об этом – на стр. 10). Это очень важный участок – через некоторое время откроются следующие станции этой линии, и метро придет в одни из самых загруженных районов Москвы – Солнцево, Переделкино. В последние годы станции метро в отдаленных столичных районах растут словно грибы, метро уже даже появляется за МКАД. Для подавляющего большинства жителей это абсолютное благо: теперь можно быстро без пробок, добираться до работы. Хорошо это и для властей – чем больше народу ездит на метро, тем меньше пробок на дорогах. Некоторые жители, правда, говорят, что с открытием метро жизнь их района изменилась, стал больше народу, ухудшилась локальная атмосфера. Но недовольные будут всегда, а одно неизменно – развитие метро делает темп жизни в нашем городе еще быстрее.

А как изменилась ваша жизнь с открытием метро в вашем районе?

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